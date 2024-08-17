شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري.. وسام أبو علي في الصدارة وماييلي وصيفاً والان مع تفاصيل الخبر

حافظ الفلسطيني وسام أبو علي ، مهاجم النادي الأهلي، على صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري المصري، قبل ختام منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة دوري nile ، برصيد 18 هدفاً.

فيستون كالالا مايلي

تواجد الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 17 هدفاً، وحسام أشرف لاعب بلدية المحلة فى المركز الثالث برصيد 14 هدفاً.

استكمال الجولة 34

وتستكمل اليوم، السبت، منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة دوري NILE، بـ 3 مواجهات مثيرة حيث يستضيف فاركو نظيره إنبي، ويجل مودرن سبورت ضيفاً على الأهلي، ويلتقي الزمالك مع بلدية المحلة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1ـ وسام أبو علي: 18 هدفاً

2ـ فيستون مايلي: 17 هدفاً

3ـ حسام أشرف: 14 هدفاً

4ـ حسام حسن: 12 هدفاً

5ـ مصطفى زيكو: 12 هدفاً

6ـ مابولولو: 11 هدفاً

7ـ صديق أويجولا: 11 هدفاً

8ـ ياو أنور: 11 هدفاً

9ـ محمد سالم: 11 أهداف

10ـ أحمد زيزو: 9 أهداف

11ـ شادي حسين: 9 أهداف.