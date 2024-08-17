"حوار مع ابن العامري فاروق".. كواليس تشييع جنازة نجل محمود طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شيعت جنازة نجل محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي السابق، ظهر اليوم السبت 17 يونيو، من مسجد الشربلتي بالتجمع الخامس.

وحضر الجنازة العديد من نجوم كرة القدم أبرزهم، حمادة صدقي لاعب الأهلي الأسبق، رضا البلتاجي الحكم الدولي الأسبق ومحمود الشامي رئيس شركة الكرة بنادي بلدية المحلة.

كما حضر خالد العامري شقيق الراحل العامري فاروق عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، ومن المجلس الحالي، حضر مهند مجدي وخالد مرتجي، بالإضافة إلى خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

وكان خالد العامري أول من قدم واجب العزاء، بالإضافة إلى نجل العامري، الذي جمعه حوار بمحمود طاهر وقال له: "الله يرحم والدك كان رجلا محترما".

وحرص الثنائي الفنانة يسرا وزوجها خالد سليم، على حضور جنازة نجل العامري فاروق.

ويقام عزاء نجل محمود طاهر، يوم الإثنين المقبل، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وتوفي نجل محمود طاهر، مساء أمس الجمعة، عن عمر 34 عاما، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة، ونقل إلى المستشفى، ليتم الإعلام عن وفاته.

وكان محمود طاهر رئيسا لمجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة من 2014 حتى 2017، خلفًا لحسن حمدي الرئيس الأسبق.

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