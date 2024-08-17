8 صور لمحمود طاهر رئيس الأهلي السابق من جنازة نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شيع جثمان حسن نجل محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي السابق، اليوم السبت، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

ويقام عزاء نجل محمود طاهر، يوم الإثنين المقبل 19 أغسطس، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وتوفي حسن محمود طاهر، أمس الجمعة، عن عمر يناهز 34 عاما، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة.

الجدير بالذكر أن محمود طاهر سبق وأن ترأس مجلس إدارة الأهلي خلال الفترة من 2014 حتى 2017.

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