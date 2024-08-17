"بتهمة التعدي على فتاة".. آخر تطورات قضية أحمد ياسر المحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على لاعب نادي الريان القطري، أحمد ياسر المحمدي شقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي يوم الأربعاء الماضي الموافق 17 أغسطس، بتهمة التعدي على فتاة في دولة قطر.

وكان اللاعب تم اتهامه بالتعدي على فتاة في قطر، ليتم إجراء التحقيقات معه في دولة قطر، وبعدها تم إخلاء سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي على الفتاة.

وعقب ظهور قرار بإخلاء سبيل اللاعب لحين توقيع الكشف الطبي على الفتاة، جاء إلى مصر لتقوم جهات التحقيق بإبلاغ الإنتربول الدولي والقبض عليه، ليتم القبض على اللاعب في شرم الشيخ، وتحويله إلى قسم عابدين وإجراء التحقيق مع اللاعب.

وكشف المحمدي خلال التحقيقات أنه على علاقة بالفتاة التي قامت بتقديم بلاغ ضده، ولكن كل شئ تم برضاها على عكس ما قالته الفتاة.

وقامت نيابة وسط القاهرة اليوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري 2024، بتحويل اللاعب إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على فتاة بقطر.

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