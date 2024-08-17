مشاهد مروعة لإصابة دانيلو لاعب نوتنجهام فورست (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة نوتنجهام فورست وبورنموث إصابة خطيرة للاعب خط الوسط، دانيلو، اليوم السبت.

وتعرض نجم نوتنجهام فورست دانيلو لإصابة مروعة بعد أقل من 10 دقائق من بداية المباراة الافتتاحية للموسم أمام بورنموث.

وفي التحام جوي حاول دانيلو الحصول على الكرة في منتصف الملعب لكنه سقط أرضا وسقط على قدمه اليسرى لاعب بورنموث منافسه على الكرة، ليتعرض لإصابة مروعة.

وسارع الطاقم الطبي للنزول إلى أرض الملعب وعلاج البرازيلي، بينما استخدمت أعلام نادي نوتنجهام فورست لإخفاء الأطباء وهم يعالجون اللاعب عن الجماهير في ملعب سيتي جراوند قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

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