شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين فاركو وإنبى بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى فاركو وإنبى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وخاض فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى .. محمود السيد.

خط الدفاع .. محمود البدري ، أحمد جمال ، وليد مصطفى ، بابا كار.

خط الوسط .. أحمد شعبان ، أحمد فؤاد ، محمد عز ، وليد علي.

الهجوم .. صلاح باشا ، مصطفى حمادة.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة سيد ياسين كالتالى :

حارس المرمى .. رضا السيد.

خط الدفاع .. محمد اوسام ، عبدالله عادل ، مروان داوود ، صلاح زايد.

خط الوسط .. مصطفى شكشك ، محمد محسن ، فتحي السيد ، محمد النحاس.

خط الهجوم .. حمد جمال ، يوسف لبيب.

ويحتل فريق فاركو المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو فاركو 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 43.

بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، فاز خلالهم في 11 مباراة وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم أيضاً، وسجل لاعبو إنبي 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 37.



