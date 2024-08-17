شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة البارالمبية: شكرا الرئيس السيسى على دعمه اللا محدود للأبطال والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، عن بداية استعداد اللجنة والمنتخبات البارالمبية للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية التى ستقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر

وقال حسام الدين مصطفى خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل البعثة، إن الاستعداد بدأ منذ عامين ونصف العام. وحرص حسام الدين مصطفى على توجيه الشكر إلى الرئيس السيسى لدعمه ومساندته لذوى الهمم، وقرار الحكومة المصرية بالمساواة بين البعثة الأولمبية والبارالمبية، قائلا، "شكرا للرئيس على هذا الدعم اللامحدود".

وأضاف رئيس اللجنة البارالمبية أن الدورة سيشارك بها 54 لاعبا ولاعبة من إجمالى 10 رياضات، من بينهم 25 لاعبا من مستخدمى الكراسى المتحركة و7 من ذوى الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية.