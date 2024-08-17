شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يحصل على الرخصة التدريبية "برو" من الاتحاد الآسيوي والان مع تفاصيل الخبر

حصل حمزة الجمل ، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، على الرخصة التدريبية "برو" من الاتحاد الآسيوي، وذلك بعد الانتهاء من آخر ورشة تدريبية خاصة بالرخصة فى دولة العراق.

واستطاع حمزة الجمل الحصول على الرخصة بعد حضور الورشة الأخيرة في دولة العراق والتي كانت تحت قيادة طاقم مطورين من بلجيكا بقيادة "كريس" أحد أهم المطورين لكرة القدم في بلجيكا.

وأعرب حمزة الجمل عن سعادته بالحصول على هذه الرخصة بعد دورات تدريبة وورش عمل استمرت لمدة عام، مؤكدا على أن حصوله على هذه الرخصة يعتبر بمثابة إنجاز للمدربين المصريين.

وقدم حمزة الجمل الموجود في العراق حاليا الشكر للاتحاد الأسيوي لكرة القدم الذي سمح له بالحصول على الرخصة وعدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم على التعاون والتقدير الذي وجده هو وحسام البدري في العراق طوال فترة إقامة الورشة الأخيرة للحصول على الرخصة.

وتعتبر رخصة "برو" هى أعلى شهادة تدريبية في كرة القدم حيث يحق لمن يحصل عليها في التدريب بأي دوري للمحترفين، كما أنه يصبح محاضر للمدربين ومعتمد على مستوى العالم .