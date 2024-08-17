شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب أحمد وعلى الزينى يرفعان علم مصر فى طابور عرض بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي ريحاب أحمد لاعبة رفع الاثقال وعلى الزينى بطل التجديف لرفع العلم المصرى فى طابور عرض بارالمبياد باريس.

وتوقع رئيس البارالمبية، فى المؤتمر الصحفى المنعقد للإعلان عن تفاصيل الدورة، أن تحقق رحاب نتائج مميزة فى الدورة البارالمبية، موضحا أن اختيار الزينى جاء لما قدمه من مجهودات عظيمة فى اللعبة.

وتستعد اللجنة البارالمبية المصرية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري.

وتشارك مصر في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و 68 فضية و67 برونزية.