الامارات | لاعب كلباء ليوناردو يحصل على الجنسية الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي كلباء لكرة القدم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" حصول لاعب النادي ليوناردو ساباداسيو، على الجنسية الإماراتية ليتمكن من تمثيل النمور كلاعب مواطن في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين.

وكان اللاعب ساباداسيو، قد انضم للنمور قبل موسمين قادما من شباب الأهلي ونجح ان يكون لاعبا أساسيا ومؤثرا في نتائج الفريق خلال الموسم الماضي بتسجيله وصناعته أهدافا كثيرة كما أنه يتميز بمهارات فنية عالية الجودة ويلعب في عدة مراكز

ورحب الحساب الرسمي، للنمور باللاعب ونشر صورة اللاعب بالزي الإماراتي التقليدي تزامنا مع الحصول على الجنسية الإماراتية.