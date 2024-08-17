"لم نتوعد أي لاعب".. بيان رسمي من اللجنة الأولمبية بشأن المشاركة المصرية في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، إنها سوف تحصل على كافة التقارير الخاصة بالاتحادات الرياضية المختلفة، التي شاركت في أولمبياد باريس 2024، وتفاصيل استعداداتها خلال الثلاث سنوات الماضية.

وكانت بعثة مصر المشاركة في أولمبياد باريس 2024، تمكنت من حصد 3 ميداليات فقط في الأولمبياد، بواقع برونزية لمحمد السيد في سلاح سيف المبارزة، وفضية في رفع الأثقال لسارة سمير، بالإضافة إلى ذهبية أحمد الجندي في الخماسي الحديث.

ونشرت اللجنة الأوليمبية بياناً رسمياً جاء نصه كالتالي: "تحيط اللجنة الأولمبية المصرية عناية الكافة أنها بصدد تسليم الجهات المعنية كافة التقارير الفنية والإدارية والمالية للسنوات الثلاثة السابقة للاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والذي تم تخصيص هذا الدعم في إعداد اللاعبين الذين شاركوا في أولمبياد باريس مرورًا بجميع بطولات العالم وكأس العالم والدورات الأفريقية والإقليمية المقامة فى مصر وخارجها".

وأضاف: "شهد العالم على وصول الفرق واللاعبين المصريين للمراكز المتقدمة في كافة البطولات الدولية الرسمية والتى تأهل من خلالها اللاعبين المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024".

وتابع:"وتهيب اللجنة الأولمبية المصرية بالاتحادات الرياضية عدم الرد أو النشر أو الانسياق وراء ما يثار على السوشيال ميديا، وإن اللجنة الأولمبية المصرية هي المنوط بها الرد على أية استفسارات من أى جهة شرعية حفاظًا على الحركة الأولمبية المصرية".

واختتمت اللجنة بيانها: "تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية أن ما يثار من إشاعات من أن اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية توعدت لأي من اللاعبين المشاركين بسبب تصريحاتهم على السوشيال ميديا غير صحيح تمامًا، ولكن اللجنة الأولمبية تأخذ كل ما يثار على السوشيال ميديا بعين الاعتبار والتحقق من صحته أو عدم صحته".

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