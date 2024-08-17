مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره مودرن سبورت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة سامي قمصان، التشكيل الرسمي لمواجهة مودرن سبورت.

وشهد التشكيل مفاجأة، حيث غير سامي قمصان خطة المارد الأحمر من 4-3-3 في مباراة إنبي الماضية إلى 3-4-3 لمواجهة مودرن.

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد عابدين - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: يوسف عبد الحفيظ - أحمد بيومي - مصطفى أبوالخير - إسلام عبد الله.

خط الهجوم: محمد عبد الله - كهربا - يوسف جمال.

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