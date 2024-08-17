"شيكابالا يقوم الهجوم".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة بلدية المحلة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره بلدية المحلة، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمد عاطف، مصطفى الزناري، أحمد مجدي، محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"، محمد السيد، مهاب ياسر.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ناصر منسي، سيد عبد الله "نيمار".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، فيما يأتي فريق بلدية المحلة في المركز الـ16 بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وتأكد هبوطه بشكل رسمي لدوري الدرجة الثانية.

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