رابطة الأندية تصدر بيانا توضيحيا بشأن موعد ومكان تسليم الأهلي درع الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أصدرت رابطة الأندية المصرية بيانا توضيحيا بشأن موعد ومكان تسليم النادي الأهلي درع الدوري الممتاز.

وأوضحت الرابطة في بيانها أنه لم يتم تحديد موعد أو مكان تسليم الأهلي درع الدوري الـ44 حتى الآن.

وجاء بيان الرابطة كالتالي: "بيان توضيحي.. رابطة الأندية تؤكد أنه مازال لم يحدد بعد مكان وموعد تسليم درع الدوري للنادي الأهلي، وسوف يتم الإعلان عن الأمر بكافة تفاصيله بعد الاتفاق بين الرابطة والشركة المتحدة للخدمات الرياضية والنادي الأهلي".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي ضمن حصد لقب الدوري المصري الممتاز قبل نهايته بجولتين.

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