شاور للجمهور... خالد بيبو يحسم قراره بالنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مراسل الخليج 365، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، حسم قراره بالاستمرار في منصبه، وذلك في إشارة للجمهور الذي يحضر مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت التي ستنطلق في التاسعة مساء اليوم.

وأوضح، أن جمهور النادي الأهلي هتف لخالد بيبو وأشار بيديه على رأسه تعبيرًا عن الشكر والامتنان.

وقال: "شاورلهم بايده الاتنين بيقولهم خلاص، في إشارة معناها إنه خلاص هيمشي".

وتنطلق مباراة الأهلي وفيوتشر في التاسعة مساء اليوم، في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتوج النادي الأهلي بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ليصل إلى الدوري رقم 44 في تاريخه.

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