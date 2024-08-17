شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة فاركو وإنبى في ختام دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فاركو وإنبى والتى جمعتهما اليوم باستاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وبهذه النتيجة احتل فريق إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NIlE" برصيد 45 نقطة، بينما احتل فريق فاركو المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.

وخاض فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى .. محمود السيد.

خط الدفاع .. محمود البدري ، أحمد جمال ، وليد مصطفى ، بابا كار.

خط الوسط .. أحمد شعبان ، أحمد فؤاد ، محمد عز ، وليد علي.

الهجوم .. صلاح باشا ، مصطفى حمادة.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة سيد ياسين كالتالى:

حارس المرمى .. رضا السيد.

خط الدفاع .. محمد اوسام ، عبدالله عادل ، مروان داوود ، صلاح زايد.

خط الوسط .. مصطفى شكشك ، محمد محسن ، فتحي السيد ، محمد النحاس.

خط الهجوم .. حمد جمال ، يوسف لبيب.