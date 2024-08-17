شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما لمباراة رزينكو وهورسيد.. وأمين عمر لأوتوهو و15 أغسطس بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الأطقم التحكيمية الذي ستدير مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية ودوري الأبطال الأفريقي.

واختارت اللجنة الحكم المصرى محمود ناجي حكما للساحة فى مباراة رزينكو التنزانى وهورسيد الصومالى بالكونفدرالية، ويعاونه كل من يوسف البساطي مساعد أول وسمير جمال مساعد ثاني ومحمود البنا حكما رابعا.

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم الجمعة 23 أغسطس الجاري باستاد عزام بدار السلام فى الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

كما اختارت اللجنة الحكم المصرى أمين عمر حكما للساحة في مباراة أوتوهو الكونغولى و15 دى أغسطس بالكونفدرالية، ويعاونه كل من أحمد حسام طه مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثاني، ومحمد معروف حكما رابعا.

ومن المقرر إقامة اللقاء الأحد 25 أغسطس الجاري باستاد الفونس ماسيمبا في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مباراة فيلا جوجو الأوغندى والبنك الإثيوبى بدورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها 24 أغسطس الجارى، إلى طاقم تحكيم مصرى بقيادة الحكم الدولى أحمد الغندور.

يضم الطاقم المصرى كلاً من أحمد الغندور حكم ساحة، ويعاونه سامى هلهل وهانى عبد الفتاح مساعدان، ومحمد عادل حكم رابع.