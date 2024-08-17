شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر 2008 يهزم الأردن 2 - 1 ودياً باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس على منتخب الأردن بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد الإسكندرية، خلال معسكر منتخب مصر ضمن استعداداته لتصفيات أمم افريقيا التى تقام فى نوفمبر المقبل.

بدأ المنتخب المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد طارق وأدهم فريد وحمزة الرجوي ومحمد جابر ومحمد انس وباسل مدحت وعلي بسيوني وبلال عطية ومحمد حمد وإبراهيم النجعاوي وحمزة عبد الكريم.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، لتجربة العديد من اللاعبين استعداداً لبطولة شمال أفريقيا المقرر لها في شهر نوفمبر، ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على منتخب الإسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالمباراة الودية التي جمعتهما موخراً.