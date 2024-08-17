شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية المصرية تجهز التقارير الفنية والمالية لبعثة باريس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، أنها بصدد تسليم الجهات المعنية كافة التقارير الفنية والإدارية والمالية للسنوات الثلاث السابقة للاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والذى تم تخصيص هذا الدعم في إعداد اللاعبين الذين شاركوا فى أولمبياد باريس مروراً بجميع بطولات العالم وكأس العالم والدورات الأفريقية والإقليمية المقامة في مصر وخارجها.

وأضافت اللجنة الأولمبية أن العالم شهد على وصول الفرق واللاعبين المصريين للمراكز المتقدمة في كافة البطولات الدولية الرسمية والتي تأهل من خلالها اللاعبين المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وأهابت اللجنة الأولمبية المصرية في البيان الصادر اليوم السبت، الاتحادات الرياضية عدم الرد أو النشر أو الانسياق وراء ما يثار على السوشيال ميديا، وإن اللجنة الأولمبية المصرية هي المنوط بها الرد على أية استفسارات من أى جهة شرعية حفاظاً على الحركة الأولمبية المصرية.

وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية أن ما يثار من إشاعات من أن اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية توعدت لأى من اللاعبين المشاركين بأولمبياد باريس بسبب تصريحاتهم على السوشيال ميديا غير صحيح تماماً، ولكن اللجنة الأولمبية تأخذ كل ما يثار على السوشيال ميديا بعين الاعتبار والتحقق من صحته أو عدم صحته.