شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وعبد الله ويوسف جمال يقودون هجوم الأهلي أمام مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة مودرن سبورت والتي تجمعهما على استاد القاهرة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والختامية فس مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: عمر كمال، خالد عبد الفتاح، أحمد عابدين، إسلام عبد الله

الوسط: مصطفى أبو الخير، أحمد طعيمة، يوسف عبد الحفيظ

الهجوم: محمد عبد الله، يوسف جمال، محمود كهربا

مباراة الأهلي ومودرن سبورت اليوم، هو اللقاء السادس بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود مودرن سبورت للدوري الممتاز باسمه القديم "فيوتشر" موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 26 ديسمبر 2021 وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز للأهلي محمد شريف، وآخر مباراة في 16 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز للأهلي إمام عاشور وبيرسي تاو.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في مباراتين، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- 0، موسم 2021-2022، وهداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.

كان الأهلي قد فاز ببطولة الدوري الممتاز قبل نهاية مبارياته بثلاثة أسابيع، وسبق للأهلي الفوز بالدوري قبل نهايته بثلاثة أسابيع خمسة مرات في تاريخ المسابقة، مواسم: 1985-1986 ، 1997-1998 ، 1998-1999 ، 2006-2007 ، 2009-2010.

وبهذا واصل الأهلي سيطرته على البطولة بعد أن فاز بها للمرة الـ44 في تاريخه مواسم: 1948/1949، 1949/1950، 1950/1951، 1952/1953، 1953/1954، 1955/1956، 1956/1957، 1957/1958، 1958/1959، 1960/1961، 1961/1962، 1974/1975، 1975/1976، 1976/1977، 1978/1979، 1979/1980، 1980/1981، 1981/1982، 1984/1985، 1985/1986، 1986/1987، 1988/1989، 1993/1994، 1994/1995، 1995/1996، 1996/1997، 1997/1998، 1998/1999، 1999/2000، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2008/2009، 2009/2010، 2010/2011، 2013/2014، 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018، 2018/2019، 2019/2020، 2022/2023، 2023/2024.

وهكذا يفوز الأهلي بالبطولة بفارق أكثر من ضعف عدد المرات التي فازت بها كافة فرق الدوري بالبطولة والتي فازت بها 21 مرة، حيث فاز الزمالك بالبطولة أربع عشرة مرة والإسماعيلي ثلاث مرات، وكل من الترسانة والأوليمبي وغزل المحلة والمقاولون العرب مرة واحدة