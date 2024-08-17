شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وناصر منسى فى هجوم الزمالك أمام بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة فى المباراة المقرر لها بعد قليل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمد عاطف – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – مهاب ياسر.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد خالد عبد الغفار وحسن أبو المعاطي وهشام محمد فؤاد ويوسف أحمد حسن وحازم أسامة ومحمد صلاح ذكي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسامسون أكينيولا.

ترتيب الزمالك وبلدية المحلة فى دورى nile

يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 51 هدفاً وتلقت شباكه 35.

فى المقابل، يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعدما لعب 33 مباراة، حقق الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 20 مباراة وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 63.