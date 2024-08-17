شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مودرن سبورت أمام الأهلى فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، عبد الرحمن رشدان، خالد رضا ، طارق طه

وسط: أحمد كباكا ، محمد نصير ، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل

هجوم: علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق ، باسم علي، علي الفيل، عمرو السيسي، عبد الكبير الوادي، محمد ربيعة، محمد صادق، أرنولد ايبا، عمر وائل.

ويحل بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي فريق مودرن سبورت ضيفًا على النادي الأهلي في ختام جولات دوري "نايل".