شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون وإيشو على مقاعد بدلاء الزمالك أمام بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

تواجد على مقاعد بدلاء الزمالك فى مباراة بلدية المحلة المقرر لها بعد قليل كل من: عمر عبد العزيز، أحمد خالد عبد الغفار، حسن أبو المعاطي، هشام محمد فؤاد، يوسف أحمد حسن، حازم أسامة، محمد صلاح ذكي، أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسامسون أكينيولا.



ويواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة بعد قليل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمد عاطف – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – مهاب ياسر.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

ترتيب الزمالك وبلدية المحلة فى دورى nile

يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 51 هدفاً وتلقت شباكه 35.

فى المقابل، يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعدما لعب 33 مباراة، حقق الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 20 مباراة وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 63.