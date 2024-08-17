شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة السفارة الفرنسية: ننتظر الأبطال البارالمبيين بالملاعب التاريخية فى البارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر

أكدت نادين دوليتر ممثلة السفارة الفرنسية، أن السفير الفرنسى غير متواجد بمصر فى الفترة الحالية حتى يأتى لدعم البعثة البارالمبية قبل السفر لباريس.

وقالت ممثلة السفارة الفرنسية، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة، إنها تتوقع أن تكون الدورة البارالمبية تاريخية ومميزة، خاصة أن مصر لديها أبطالا بارالمبيين لهم بصمة تاريخية فى الدورات البارالمبية، مثل الأسطورة فاطمة عمر وشريف عثمان وغيرهم من الأبطال.

وأضافت نادين دوليتر، إن فرنسا تنتظر الأبطال فى الملاعب التاريخية التى تتميز بالفخامة للمشاركة فى الدورات الباراليمبية.

وقامت فرنسا بتحويل معالمها التاريخية إلى ملاعب رياضية، مؤكدة أهمية التعاون بين مصر وفرنسا.

وأشارت إلى أنه تم تعليم بعض اللاعبين الرياضيين مبادئ اللغة الفرنسية قبل السفر لباريس، ونؤكد دعمنا لبرنامج المسئولية المجتمعية الذى دشنته اللجنة البارالمبية، وإزالة الفارق بين الأولمبيين والبارالمبيين.

واختتمت أنه سيكون فى باريس تجهيزات خاصة للاعبين من وسائل المواصلات ودخول الملاعب، وسيتم تشجيعكم والاحتفال بكم وأتمنى أن تكون هذه الدورة فصل جديد من النجاح بمشواركم البارالمبي.



نادين دوليتر ممثلة السفارة الفرنسية (1)



نادين دوليتر ممثلة السفارة الفرنسية (2)



نادين دوليتر ممثلة السفارة الفرنسية (3)



نادين دوليتر ممثلة السفارة الفرنسية (4)



نادين دوليتر ممثلة السفارة الفرنسية (5)



أبطال منتخبات البارالمبية



أحد ابطال البارلمبية



اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة



اشرف محرم



توقيع الاتفاقية بحضور وزير الشباب والرياضة



توقيع الملف الطبى لابطال البعثة البارالمبية



حاملى علم مصر فى دورة الالعاب البارلمبية



حديث رئيس اللجنة المبارالمبية



رئيس اللجنة البارالمبية