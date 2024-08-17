الامارات | "فيفا" يختار الإماراتية أمل جمال للمشاركة في إدارة مباريات مونديال السيدات تحت 17 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم عن اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحكمة الدولية المساعدة الإماراتية أمل جمال للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة التي ستقام في جمهورية الدومينيكان أكتوبر المقبل.