الخليج 365 يكشف حقيقة إقالة أمير توفيق من منصبه بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تداولت العديد من الأنباء خلال الفترة القليلة الماضية والتي تشير إلى رحيل أمير توفيق من منصب مدير تعاقدات النادي الأهلي.

وعلم الخليج 365 أن أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي والقائم بأعمال مدير التعاقدات، لم يُقال أو يستقيل من منصب مدير التعاقدات.

وأوضح مصدر إنه منذ تعيين أمير في منصبه الجديد (مدير تنفيذي لشركة الكرة) تواجد في لجنة التعاقدات بشكل مؤقت قبل اجراءات التسليم للتفرغ لمنصبه الجديد، والذي يشرف فيه على إدارة التعاقدات بعد ضمها للشركة.

وكشف المصدر أن الأهلي سيعلن خطواته خلال الفترة المقبلة، واستمرار بعض اللجان والاسماء لتسيير الأعمال حتى انتهاء موسم الانتقالات وبعدها الكشف عن الخطوات في انتقال إدارة كرة القدم بشكل كامل للشركة.

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