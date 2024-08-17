الخليج 365 يكشف قرارات النادي الأهلي بشأن تطوير قطاع كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف إدارة النادي الأهلي مجموعة، بشأن إعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالنادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "وفق الإجراءات والقواعد المتبعة بالنادي، بنهاية الموسم تعتبر قطاعات الكرة مستقيلة من تلقاء نفسها، والأمر يشمل لجنة التعاقدات والتخطيط والكشافة".

وأضاف: "النادي يستعد لترتيب الأمور الداخلية، بهدف استكمال تطوير قطاعات الكرة المختلفة، وسوف يعلن النادي خلال الساعات المقبلة خطة التطوير لقطاع الكرة، مع منح صلاحيات أكبر لشركة الكرة".

وتابع: "أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة لم يقال أو يستقيل من منصب مدير التعاقدات أمير عين في منصبه في شركة الكرة ووجوده في منصب مدير التعاقدات كان مؤقتا لإجراءات التسليم قبل التفرغ لمنصبه الجديد (المدير التنفيذي لشركة الكرة) الذي يشرف فيه على إدارة التعاقدات بعد ضمها للشركة".

وواصل: "النادي لم يتلق استقالات ولن يقيل أي من أعضاء قطاع كرة القدم، الأمر هو تمكين شركة الكرة من أداء وظيفتها ضمن خطة تطوير قطاع الكرة".

واختتم المصدر تصريحاته: "تم التخطيط وإعادة الهيكلة وتطوير قطاع الكر، إنشاء شركة الكرة وفق لخطوات ومدة زمنية، والطبيعي أن تستمر بعض الإدارات في مهامها قبل إجراءات التسليم والتسلم".

أقرأ أيضاً:

" مع زوجاتهم".. لاعبو الأهلي وبيراميدز يقضون الإجارة على شاطئ البحر

أول رد فعل لصلاح بعد التسجيل والفوز على إبسويتش تاون (صور)

8 صور لمحمود طاهر رئيس الأهلي السابق من جنازة نجله