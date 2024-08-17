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حركات غريبة.. شاهد انفعال رونالدو على لاعبي النصر بعد رباعية الهلال (فيديوهات)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خسر النصر السعودي من نظيره الهلال برباعية مقابل هدف، في نهائي كأس السوبر السعودي الذي أقيم اليوم السبت.

وشهدت المباراة تحول كبير، حيث سجل رونالدو هدف تقدم النصر في مرمى الهلال أولا، ثم قلب الهلال النتيجة.

وبداية من الهدف الثاني للهلال، كان ينفعل رونالدو بشدة على لاعبي النصر بعد كل هدف يسجله فريق الزعيم، وفي بعض الأوقات أصدر انفعالات غريبة.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يحصد فيها نادي الهلال لقب كأس السوبر السعودي (2015/16، 2018/19، 2021/22، 2023/24). وفقا لموقع ترانسفير ماركت

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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