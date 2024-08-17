شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا كابتن للأهلى لأول مرة أمام مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

تقلد محمود كهربا لاعب الأهلي شارة قيادة فريقه لأول مرة في مباراة مودرن سبورت والتي تجمعهما اليوم السبت على استاد القاهرة، في إطار مباريات من الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: عمر كمال، خالد عبد الفتاح، أحمد عابدين، إسلام عبد الله

الوسط: مصطفى أبو الخير، أحمد طعيمة، يوسف عبد الحفيظ

الهجوم: محمد عبد الله، يوسف جمال، محمود كهربا

و تواجد على دكة بدلاء الأهلي كلا من، معتز محمد وحازم جمال وأحمد أشرف وإبراهيم عبد الحكيم ومحمود لبيب ومحمد رأفت ‏وريندورف أدوم وعمر كامل وعلي نادر.‏

بينما جاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: باسم علي، عبد الرحمن رشدان، خالد رضا ، طارق طه

الوسط: أحمد كباكا ، محمد نصير ، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل

الهجوم: علي ياسر

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد طارق ، محمود شعبان، علي الفيل، عمرو السيسي، عبد الكبير الوادي، محمد ربيعة ، محمد صادق ، ارنولد ايبا ، عمر وائل

مباراة الأهلي ومودرن سبورت اليوم، هو اللقاء السادس بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود مودرن سبورت للدوري الممتاز باسمه القديم "فيوتشر" موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 26 ديسمبر 2021 وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز للأهلي محمد شريف، وآخر مباراة في 16 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز للأهلي إمام عاشور وبيرسي تاو.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في مباراتين، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- 0، موسم 2021-2022، وهداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.

كان الأهلي قد فاز ببطولة الدوري الممتاز قبل نهاية مبارياته بثلاثة أسابيع، وسبق للأهلي الفوز بالدوري قبل نهايته بثلاثة أسابيع خمسة مرات في تاريخ المسابقة، مواسم: 1985-1986 ، 1997-1998 ، 1998-1999 ، 2006-2007 ، 2009-2010.

وبهذا واصل الأهلي سيطرته على البطولة بعد أن فاز بها للمرة الـ44 في تاريخه مواسم: 1948/1949، 1949/1950، 1950/1951، 1952/1953، 1953/1954، 1955/1956، 1956/1957، 1957/1958، 1958/1959، 1960/1961، 1961/1962، 1974/1975، 1975/1976، 1976/1977، 1978/1979، 1979/1980، 1980/1981، 1981/1982، 1984/1985، 1985/1986، 1986/1987، 1988/1989، 1993/1994، 1994/1995، 1995/1996، 1996/1997، 1997/1998، 1998/1999، 1999/2000، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2008/2009، 2009/2010، 2010/2011، 2013/2014، 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018، 2018/2019، 2019/2020، 2022/2023، 2023/2024.

وهكذا يفوز الأهلي بالبطولة بفارق أكثر من ضعف عدد المرات التي فازت بها كافة فرق الدوري بالبطولة والتي فازت بها 21 مرة، حيث فاز الزمالك بالبطولة أربع عشرة مرة والإسماعيلي ثلاث مرات، وكل من الترسانة والأوليمبي وغزل المحلة والمقاولون العرب مرة واحدة