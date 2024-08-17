شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد محسن يسجل الهدف الأول لبلدية المحلة فى شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

سجل وحيد محسن لاعب بلدية المحلة الهدف الأول لفريقه فى شباك الزمالك بالدقيقة 58 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".

تشكيل الزمالك أمام بلدية المحلة

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمد عاطف – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – مهاب ياسر.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد خالد عبد الغفار وحسن أبو المعاطي وهشام محمد فؤاد ويوسف أحمد حسن وحازم أسامة ومحمد صلاح ذكي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسامسون أكينيولا.

تشكيل بلدية المحلة أمام الزمالك

الحارس: أحمد حسين.

الدفاع: أحمد مجدي كهربا – نور الزمان الزموري - أحمد العش – حسام حسن.

الوسط: محمد أشرف – وحيد محسن – إسلام مرزوق – إبراهيم شتا – أحمد رضا.

الهجوم: عبد الرحمن سمانة.

يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 51 هدفاً وتلقت شباكه 35.

فى المقابل، يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعدما لعب 33 مباراة، حقق الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 20 مباراة وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 63.