بطولة فرنسا: استعراض قوة لمرسيليا بقيادة غرينوود أمام بريست

الرياص - اسماء السيد - باريس : قاد الوافد الجديد الجناح الإنكليزي مايسون غرينوود فريقه مرسيليا إلى فوز كاسح على بريست 5 1 افتتاحا السبت، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل غرينوود هدفين (6 و32 من ركلة جزاء)، وأضاف البرازيلي لويس هنريكي (26 و48) وإيلي واهي (69 من ركلة جزاء) أهداف مرسيليا، وسجل لبريست مهدي كامارا (45+6).

وغادر غرينوود البالغ 22 عاما الشهر الماضي ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد الانكليزي، حيث بدأت مسيرته بشكل واعد قبل إيقافه في كانون الثاني/يناير 2022 على خلفية مزاعم بمحاولة اغتصاب واعتداء جنسي.

وأسقطت النيابة العامة التهم عنه في شباط/فبراير 2023، ولعب الموسم الماضي مع خيتافي الاسباني على سبيل الاعارة.

وخاض المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي (45 عاما) القادم بدوره إلى النادي الجنوبي هذا الموسم من برايتون الانكليزي، المواجهة بتشكيلة أساسية شهدت مشاركة خمسة من تعاقداته الجديدة هم حارس المرمى الأرجنتيني خيرونيمو رولي، المدافع الكندي ديريك كورنيليوس، لاعب الوسط الدنماركي بيار إميل هويبيرغ إضافة إلى غرينوود وواهي.

وترك دي تزيربي مؤشرات إيجابية بعد نجاحه في اختباره الأول، في حين يتعيّن على نظيره إريك روي مدرب بريست تدارك الأمور سريعا، إذا أراد تكرار تجربة الموسم الماضي الناجحة باحتلاله المركز الثالث وبلوغه دوري أبطال أوروبا.

وافتتح الجناح الإنكليزي التسجيل سريعا منذ الدقيقة السادسة، قبل أن يتألق رولي بتصديه لركلة جزاء نفذها رومان ديل كاستيلو (9)، احتسبها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) إثر خطأ على كورنيليوس.

وضاعف هنريكي النتيجة لمرسيليا (26)، وتبعه غرينوود بالهدف الثالث (32 من ركلة جزاء)، قبل أن يقلّص كامارا الفارق بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء (45+6).