بطولة إيطاليا: إنتر يخسر نقطتين أمام جنوى في مستهل حملة الدفاع عن لقبه

الرياص - اسماء السيد - روما : استهل إنتر حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادل قاتل بطعم الخسارة أمام جنوى 2 2 ضمن مباريات المرحلة الأولى السبت.

سجّل لإنتر مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام (30 و84) ولجنوى أليساندرو فولياكو (20) والبرازيلي جونيور ميسياس (90+5).

دانت الأفضلية في الشوط الأول لحامل اللقب استحواذا وصناعة للفرص، فحاول افتتاح التسجيل في مناسبتين، الأولى بتسديدة لتورام تصدى لها حارس مرمى أصحاب الأرض بييرلويجي غوليني (8)، والثانية بتسديدة جانبت القائم للتركي هاكان تشالهانأوغلو (15).

وبخلاف المجريات، افتتح جنوى التسجيل عن طريق فولياكو (20)، بعدما تابع من مسافة قريبة كرة أخطأ حارس مرمى إنتر، السويسري يان سومر في التعامل معها.

ولم يتأخر رد الضيوف كثيرا، وحمل توقيع أكثر لاعبيه نشاطا تورام الذي حوّل برأسه إلى يمين غوليني عرضية متقنة من نيكولو باريلا (30).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لجنوى في الدقيقة 36، غير أنه ألغاها بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر).

وكاد فريق المدرب سيموني إنزاغي أن يخرج متقدما في نهاية الشوط الأول، لكن غوليني تابع تألقه بالتصدي ببراعة لتسديدة من مسافة قريبة للأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (40)، فارتدت الكرة إلى فيديريكو دي ماركو الذي تابعها بيد أن الكرواتي ميلان باديلي أنقذها قبل أن تهز الشباك.

وكان باديلي نفسه قريباً من تسجيل هدف التقدم لفريقه بتسديدة علت العارضة (50)، ورد عليه دي ماركو بهدف ألغي بداعي التسلل على ماتيو دارميان صاحب التمريرة الحاسمة (52).

واستمرت محاولات تورام الهجومية، فسدّد بعد مجهود فردي في الدقيقة 59 لكن غوليني تصدّى، قبل أن تنجح مساعيه بتسجيل هدف ثان في الدقيقة 84، بعد انفراده ورفعه الكرة من فوق غوليني، إثر تمريرة حاسمة من البديل دافيدي فراتيزي.

وفي ما كان إنتر متوجهاً نحو الفوز، سجّل ميسياس هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وتعادل بارما وضيفه فيورنتينا 1 1.