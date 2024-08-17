بيان من رابطة الأندية بشأن موعد ومكان تسليم النادي الأهلي درع الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت رابطة الأندية المصرية بيانا، اليوم السبت، بشأن موعد ومكان تسليم النادي الأهلي درع الدوري المصري الممتاز.

وقالت رابطة الأندية في بيانها إنه "لم يتم تحديد موعد أو مكان تسليم الأهلي درع الدوري الـ44 حتى الآن."

وجاء بيان الرابطة كالتالي:

"بيان توضيحي.. رابطة الأندية تؤكد أنه مازال لم يحدد بعد مكان وموعد تسليم درع الدوري للنادي الأهلي، وسوف يتم الإعلان عن الأمر بكافة تفاصيله بعد الاتفاق بين الرابطة والشركة المتحدة للخدمات الرياضية والنادي الأهلي".

يشار إلى أن النادي الأهلي ضمن حصد لقب الدوري المصري الممتاز قبل نهايته بثلاث جولات.