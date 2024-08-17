الامارات | كامارا ينقذ الشارقة من مطب خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل مهاجم فريق الشارقة عثمان كامارا هدفاً متأخراً في الوقت بدل الضائع قاد به "الملك" لتحقيق انتصاراً ثميناً على مستضيفه خورفكان في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم.

‏وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي، حينما استقبل كامارا تمريرة زميله خالد بوزير داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 5+90 ولم يحتاج اللاعب للكثير من التفكير ووضعها بكل سهولة في الشباك ليعزز من فرصة فريقه في تخطي الدور التمهيدي.