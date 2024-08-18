الامارات | العبدولي: لا مشكلة هجومية في المنتخب قبل مواجهتي قطر وإيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب حسن العبدولي، أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لا يعاني مشكلات في خط الهجوم، مع اقتراب بدء الدور النهائي للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، خصوصاً في ظل وجود لاعبين على مستوى عالٍ مثل فابيو دي ليما وكايو كانيدو وسلطان عادل ويحيى الغساني وعلي صالح وطحنون الزعابي، مشدداً على أنه يفترض أن تكون مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر قد أفرزت التشكيلة المناسبة التي سيعتمد عليها مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو، معتبراً أنه حسب علمه ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب، فإنه لن تكون هناك أي مباريات ودية لـ«الأبيض» قبل مواجهتي قطر وإيران يومي الخامس والعاشر من الشهر المقبل، ضمن الجولتين الأولى والثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد 2026.

ويلعب المنتخب لحساب المجموعة الأولى التي تضم بجواره كلاً من: قطر وإيران وأوزباكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية، علماً أن المنتخب كان قد حجز مقعده في الدور النهائي لتصفيات المونديال، بعدما تصدر مجموعته في الدور الثاني برصيد 16 نقطة، محققاً خمسة انتصارات وتعادلاً واحداً ولم يتعرض لأي خسارة.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «المدرب بينتو بحاجة إلى متابعة مستويات اللاعبين في الدوري والتركيز على المنظومة الدفاعية للمنتخب، لاسيما على صعيد الظهيرين الأيمن والأيسر، خصوصاً أن المنتخب سيواجه في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المرتقبة أقوى منتخبين في المجموعة قطر وإيران».

وأشار حسن العبدولي الذي سبق له العمل مساعداً لمدرب المنتخب الأسبق مهدي علي، إلى أن وجود لاعب الوصل نيكولاس خيمينيز في حال تم استدعاؤه من قبل المدرب باولو بينتو، فإنه سيكون إضافة قوية للمنتخب في خط الوسط، لافتاً أيضاً إلى أن استدعاء مدافع العين كوامي أوتون إلى جانب وجود مدافع العين خالد الهامشي ومدافع الجزيرة خليفة الحمادي سيسفر عن خط دفاع قوي ومتكامل.

يُذكر أنه وفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني فإن المنتخب سيخوض تجمعاً داخلياً نهاية الشهر الجاري في أبوظبي، تحضيراً للسفر إلى الدوحة لخوض مباراته أمام المنتخب القطري، وسيعود المنتخب مجدداً إلى أبوظبي لمواصلة تحضيراته أيضاً للقاء المنتخب الإيراني، ضمن الجولة الثانية في المباراة المقررة إقامتها على استاد هزاع بن زايد في العين.