الامارات | عائلة شارما من الهند تتوج بـ «الشطرنج العائلي» في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي للشطرنج، أمس، نتائج منافسات «الشطرنج العائلي»، ضمن المهرجان الدولي للشطرنج في نسخته الـ30.

وأقيمت المنافسة لمدة يوم واحد، أول من أمس، على النظام السويسري من سبع جولات، ويتشكل كل فريق من لاعبين يمثلون الأبناء وذويهم (الأب أو الأم أو الأخ).

وأحرزت اللقب والميدالية الذهبية عائلة شارما، من الجنسية الهندية، برصيد 11 نقطة من أربع مباريات (فوز وثلاثة تعادلات).

وجاءت عائلة يعقوبييف من أوزبكستان في المركز الثاني، وحصلت على الميدالية الفضية بعد أن حصدت 10 نقاط من أربعة انتصارات وتعادلين وخسارة. وذهب المركز الثالث والبرونزية إلى فريق عائلة الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسر، وحصل على 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات دون خسارة.

يذكر أن فعاليات البطولة تقام من 15 إلى 25 أغسطس الجاري في فندقي «راديسون بلو»، و«سانت ريجيس - الكورنيش»، بمشاركة أكثر من 2200 لاعب ولاعبة يمثلون 82 دولة.

وتتضمن بطولات المهرجان: منافسات الأساتذة الدولية، والبطولة المفتوحة A، والبطولة المفتوحة B، والناشئين من ثماني سنوات إلى 16 سنة، والشطرنج الخاطف المفتوح للجميع، والشطرنج الخاطف للناشئين، وشطرنج العائلات، وفرق الجاليات، وبطولة الأكاديميات، وبطولة المؤسسات، وبطولة أصحاب الهمم، وبطولة المدارس لكلا الجنسين من تسع سنوات إلى 17 سنة.