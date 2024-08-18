الامارات | شباب الأهلي الأقوى هجوماً.. والوحدة الأكثر صلابة دفاعية في «المعسكرات الخارجية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاضت أندية دوري أدنوك للمحترفين 60 تجربة ودية خلال معسكراتها الخارجية، التي اختتمت أخيراً استعداداً للموسم الكروي الجديد، ونجحت خلالها الأندية في تحقيق 28 انتصاراً، مقابل 20 تعادلاً، و12 خسارة، وبرز خلالها فريقا شباب الأهلي والوحدة على صعيدي الأكثر غزارة تهديفية، والأكثر صلابة دفاعية، إذ سجل «فرسان دبي» 20 هدفاً في تجاربه الودية الثلاث التي خاضها في معسكر النمسا بمعدل تهديفي بلغ 6.6 أهداف في المباراة الواحدة، مقابل تلقي الفريق خمسة أهداف فقط، فيما حافظ «العنابي» على نظافة شباكه في تجاربه الودية الخمس التي خاضها في معسكر صربيا، مقابل تسجيله 12 هدفاً.

وتنوّعت المدارس الكروية التي واجهتها أندية دوري المحترفين في المعسكرات الخارجية، إذ استضافت صربيا كلاً من أندية (خورفكان وبني ياس وعجمان والوحدة)، فيما استعد في النمسا كل من الشارقة وشباب الأهلي، بينما استعد كلباء والبطائح في سلوفينيا، واستضافت هولندا المعسكر الخارجي لكل من النصر والوصل، واستعد الجزيرة في إسبانيا، ودبا الحصن في تركيا، والعين في المغرب، والعروبة في مصر.