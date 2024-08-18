شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الطلائع فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 أغسطس 2024 04:30 ص

أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، صفحة مباراة بلدية المحلة بالجولة الأخيرة للدوري المصري وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة الطلائع فى كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع فى كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع ببطولة كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الطلائع بكأس مصر

يواجه فريق الزمالك نظيره الطلائع فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات دور الـ"16" لبطولة كأس مصر.

الأهلي بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر

وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي على حساب الزمالك بالفوز بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بالسعودية.

الاهلى الاكثر تتويجا بكأس مصر

يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة، ويأتي في المركز الثاني الزمالك بـ 28 لقبًا.