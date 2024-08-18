شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يبلغ بيكى ومجدى بقيادة الزمالك فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفنى لفريق الزمالك، على منح مساعديه أندرية بيكي وأحمد مجدى مهمة القيادة الفنية للفريق فى بطولة كاس مصر، خاصة أن بيكي المساعد الوحيد الذى سيقضى إجازة نهاية الموسم فى مصر، فى الوقت الذى سيسافر فيه جوميز وباقى مساعيده إلى بلادهم لقضاء العطلة.

وأبلغ جوميز مسئولى القلعة البيضاء بموعد إجازته، ورغبته فى السفر إلى البرتغال من أجل الراحة، الأمر الذى وافقوا عليه، حتى يستطيع الاستعداد والتركيز فى الفترة المقبلة،والتى يقبل فيها الفريق الأبيض على منافسات قوية.

واستقر الزمالك على خوض مسابقة كأس مصر ببعض اللاعبين الشباب مواليد 2005 مع تدعيم الفريق ببعض اللاعبين الكبار، لتحقيق التوازن، لاسيما وإن بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالنادي اكد جاهزية فريق 2005 لخوض المنافسات والاعتماد عليه في الكاس، وهو ما طمأن مسئولي الزمالك.