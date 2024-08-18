شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستضيف الجونة فى الرقصة الأخيرة لذئاب الجبل بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

في الخامسة والنصف مساءً، يحل فريق الجونة ضيفاً على المقاولون العرب فى اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين فى الدور الأول قد انتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة اليوم هي آخر ظهور للمقاولون في دوري الأضواء والشهرة بعد هبوط الفريق رسمياً إلى دوري المحترفين، ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مواجهة، وخسر 17 لقاء آخر، وسجل لاعبو المقاولون 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 56.

ويفتقد المقاولون العرب لخدمات أكثر من لاعب أساسي بعد رحيلهم عن النادي، حيث انتقل عبد الرحمن جبنة إلى العربي الكويتي بعد انتهاء تعاقده مع المقاولون، كما أعلن أحمد الشيمي رحيله عن النادي أيضاً لانتهاء تعاقده، بالإضافة إلى انتهاء إعارة عمار حمدي من الأهلي ومحمود وادي من بيراميدز.

على الجانب الآخر، يحتل فريق الجونة المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الجونة 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 44.