شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد أشرف بن شرقي على آخر عرض مادى لإنهاء الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك الحصول على ردٍ من المغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق والريان القطري السابق على آخر عرض مادى قدم للاعب بشأن راتبه الذي سيحصل عليه حال عودته للقلعة البيضاء، حيث وصل عرض الزمالك لبن شرقي لما يقرب من مليون و100 ألف دولار راتبا سنويا، رغم إن اللاعب يتمسك بالحصول على مليون و500 ألف دولار كحد أدني للراتب، وينتظر الزمالك موافقة اللاعب على العرض الأخير المقدم لحسم الصفقة وانتقال اللاعب للزمالك في صفقة انتقال حر.

وأبلغ رشيد بن شرقي، وكيل أشرف بن شرقي ، مسئولى الزمالك بأنه سيسعى لإقناع اللاعب بالراتب المعروض عليه، وفى حال الموافقة سيصل القاهرة خلال الأيام المقبلة لإتمام التعاقد بشكل رسمى، وإنهاء كافة الأمور التعاقدية، ويرغب أشرف بن شرقي فى عدم حسم الأمور بشكل رسمى فى الأيام الحالية تحسبًا لتلقيه عروضًا من أندية أخرى تستطيع أن تلبى طلباته المادية.

فى الوقت ذاته، كشف مصدر مقرب من اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك أنه يتحدث بشكل دائم مع المغربى أشرف بن شرقي بحكم علاقة الصداقة التى بينهما، وأوضح المصدر أن شيكابالا يحاول إقناع بن شرقي بالعودة للقلعة البيضاء وتقديم بعض التنازلات من أجل جمهور الزمالك الذي يعشقه، مشددًا على مدى حب جمهور الزمالك للاعب وإن الأمر سيكون بمثابة استعادة للامجاد.