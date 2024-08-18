شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصطدم بالاتحاد لحسم المركز الثالث بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

فى التاسعة مساءً، تقام آخر مواجهة جماهيرية بالدوري، عندما يحل النادي المصري ضيفاً على الاتحاد السكندري فى ديربي البحر المتوسط، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، باستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويبحث أبناء علي ماهر عن الفوز في مواجهة الليلة لحسم صراع المركز الثالث مع الزمالك وانهاء الموسم فى أفضل ترتيب بجدول الدوري، خاصة أن الفريقين متساويان فى النقاط وتصب المواجهات المباشرة في صالح الفريق البورسعيدي.

ويمتلك النادي المصري أفضلية الفوز بالمركز الثالث حال فوزه في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، خاصة وأن الفريق البورسعيدي يتفوق على الزمالك أقرب منافسيه على هذا المركز بالمواجهات المباشرة، كما أن الفريق الأبيض سيتعرض لخصم 3 نقاط في نهاية الدوري كعقوبة انسحاب من مباراة الأهلي.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 11 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.

بينما على الجانب الآخر يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الاتحاد 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 40.