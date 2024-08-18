شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرهن الموافقة على إعارة حمزة علاء بالميركاتو الصيفى بتمديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو النادى الأهلى من حمزة علاء، حارس مرمى الفريق، الموافقة على تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء للموافقة على إعارته فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حمزة علاء يتبقى له موسم واحد فقط مع المارد الأحمر، وترغب إدارة القلعة الحمراء في الحفاظ على خدماته لفترة أخرى.

في الوقت الذي يتجه فيه تفكير النادي الأهلي لتمديد عقد حمزة علاء، إلا أن الحارس يرغب في الخروج من صفوف المارد الأحمر على سبيل الإعارة خارجيًا، خلال الفترة المقبلة بهدف ضمان المشاركة باستمرار، حيث تلقى عروضا من أندية غزل المحلة والبنك الأهلى لاستعارته بالموسم الجديد.

ويرغب علاء، الذي قاد المنتخب الأولمبى في أولمبياد باريس 2024، لمواصلة الحفاظ على مستواه، لذا يسعى للخروج إلى نادٍ آخر للعب أساسيًا، بدلًا من الجلوس على مقاعد البدلاء، في ظل الاعتماد على الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

ويعد الحارس حمزة أحد ناشئي النادي الأهلي وتم قيده في القائمة الأفريقية للفريق خلال الفترة الماضية، ليكون مع مصطفى شوبير ضمن خيارات الفريق لحراسة المرمى، في أثناء إصابة محمد الشناوي الماضية.

ولم يشارك حمزة علاء مع النادي الأهلي الذي تدرج في مراحله السنية من قطاع الناشئين حتى الفريق الأول، بسبب المشاركة الأساسية لثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير

ولم يشارك حمزة علاء مع النادي الأهلي الذي تدرج في مراحله السنية من قطاع الناشئين حتى الفريق الأول، بسبب المشاركة الأساسية لثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير.

وشارك علاء مع الأهلي في مباراتين فقط خلال موسم 2021-2022 بعدما شارك بديلًا لـ15 دقيقة فقط في مباراة سيراميكا، وشارك أساسيًا في مباراة أخرى أمام البنك الأهلي في كأس الرابطة.