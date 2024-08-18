شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يبحث عن آخر 3 نقاط فى الدوري أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف ستاد بتروسبورت، في الخامسة والنصف مساءً، مواجهة قوية بين الداخلية أصحاب الأرض، والبنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف.

ويعتبر فريق الداخلية أول الفرق التي هبطت بشكل رسمي إلى دوري المحترفين، حيث يحتل الداخلية المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 20 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الداخلية 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 43.

وعلى الجانب الآخر يحتل البنك الأهلي المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها بعد خوض 33 مباراة حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 16 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 45.

وكان البنك الأهلي قد تعادل سلبياً في الجولة الماضية أمام فاركو، بينما خسر الداخلية من بيراميدز بهدف نظيف.