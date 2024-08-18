الامارات | برشلونة يقلب الطاولة على فالنسيا بثنائية ليفاندوفسكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة إلى فوز ثمين بتسجيله هدفي اللقاء أمام مضيفه فالنسيا 2-1، مانحا المدرب الألماني هانزي فليك انتصارا في مباراته الرسمية الأولى، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.

وسجّل ليفاندوفسكي هدفه الأول (45+5) ردا على هدف السبق لفالنسيا عبر هوغو دورو (44)، قبل أن يخطف الفوز والنقاط الثلاث في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

لم يكن برشلونة وصيف البطل الموسم الماضي حاضرا بقوة في الشوط الأول، فاكتفى بالاعتماد على إبداعات جناحه الشاب الموهوب لامين جمال والبرازيلي رافينيا، إضافة إلى اختراقات ظهيره الأيسر الشاب أليخاندرو بالدي.

وكادت تتعقد مأموريته عندما أوشك مدافعه الشاب باو كوبارسي على إحراز هدف بالخطأ في مرماه في مناسبتين في الدقيقتين 14 و22.

ومع اقتراب الشوط الأول من نهايته، منح دورو التقدم لأصحاب الأرض بضربة رأسية إثر تمريرة حاسمة من دييغو لوبيس (44)، لكن ليفاندوفسكي أعاد الأمور إلى نقطة البداية بإحرازه التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع مستفيداً من تمريرة حاسمة لجمال.

وفي بداية الشوط الثاني ضغط برشلونة لتسجيل هدف التقدم، فحاول جمال لكنه اصطدم ببراعة حارس مرمى فالنسيا المتألق الجورجي جورجي مامارداشفيلي (46)، قبل أن ينجح ليفاندوفسكي بكسر تألق الجورجي من ركلة جزاء (49).

وسنحت لبرشلونة أكثر من فرصة لقتل المباراة عبر فيران توريس (58)، وليفاندوفسكي الذي فشل في تسجيل الثلاثية "هاتريك" في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.