الامارات | توقف قطار الأهلي المصري وتعرضه للخسارة في ختام الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقف قطار فريق النادي الأهلي المصري بطل الدوري بعد أن خسر أمام نظيره مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في استاد القاهرة الدولي، في الجولة الختامية (الـ34) لبطولة هذا الموسم 2023-2024.

وتقدم فريق الأهلي أولاً عن طريق عمر كمال عبد الواحد، ولكن فريق مودرن سبورت حقق ريمونتادا وسجل هدفين متتاليين عن طريق عبد الكبير الوادي وارنولد ايبا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، اختتم النادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، عند النقطة 85 في صدارة ترتيب جدول الدوري، بينما على الجانب الآخر، أنهى فريق مودرن سبورت بطولة الدوري محتلًا المركز الرابع برصيد 54 نقطة.