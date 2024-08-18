شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يظهر لآخر مرة فى الدوري قبل العودة للقسم الثاني بعد 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

يظهر فريق المقاولون العرب في الخامسة والنصف مساءً لآخر مرة بدوري الأضواء والشهرة، عندما يستضيف فريق الجونة، فى اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين فى الدور الأول قد انتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة اليوم هي آخر ظهور للمقاولون في دوري الأضواء والشهرة بعد هبوط الفريق رسمياً إلى دوري المحترفين لأول مرة منذ 18 عاماً، ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة، وخسر 17 لقاء آخر، وسجل لاعبو المقاولون 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 56.

تأسس نادي المقاولون العرب عام 1973، وفى موسم 1978-1979 صعد الفريق للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه واحتل المركز الرابع

وابتعد نادي المقاولون العرب عن الدوري المُمتاز بعد هبوطه للدرجة الثانية ثلاث مواسم: في المرة الأولى هبط الفريق في موسم 1992- 1993، وصعد في الموسم التالي للدوري المُمتاز، وفي المرة الثانية هبط المقاولون في موسم 2003 - 2004، واستمر أيضاً في موسم 2004-2005 بالقسم الثاني وصعد في الموسم التالي للدوري المُمتاز.

بطولات المقاولون العرب 8 ألقاب



حقق المقاولون بطولة الدوري المصري مرة واحدة 1982، وتوج بكأس مصر 3 مرات أعوام: (1990, 1995, 2004)، وحصد السوبر المصري مرة واحدة عام 2004.

أما في فريقيا فحدث ولا حرج، حيث نجح ذئاب الجبل في التتويج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 3 مرات أعوام: (1982، 1983، 1996).

فيما حصد ذئاب الجبل لقب الوصيف ببطولة كأس السوبر الأفريقي عام (1997)، وكذلك كأس العرب أبطال الكؤوس في عام (1991).