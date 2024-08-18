شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يغلق صفحة الفوز على الأهلى استعدادا لمواجهة إنبى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للفريق الكرة الأول بنادي مودرن سبورت صفحة الفوز على الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس وانتهت بفوز مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، استعداداً لمواجهة إنبي، في مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، والتي تجمع الفريقين غداً الثلاثاء باستاد السلام.

ويواصل الفريق تدريباته دون راحة استعداداً لمباراة إنبي، وأنهى مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف مباريات الدوري بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف فى الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة المحلية.

واحتل مودرن سبورت المركز الرابع فى جدول المسابقة برصيد 54 نقطة، حصدها بعد خوض 34 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

وتأهل مودرن سبورت إلى دور الـ 16 في كأس مصر عقب الفوز على بترول أسيوط بثلاثية نظيفة، بينما جاء تأهل إنبي إلى هذا الدور عقب الفوز في الدور التمهيدي على النجوم بهدف نظيف.

من ناحية أخرى، أعلن محمد فاروق لاعب مودرن سبورت انتهاء مشوراه مع الفريق، وذلك بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري دون تجديده.

وكتب محمد فاروق عبر حسابه على إنستجرام: "اليوم ينتهي تعاقدي مع مودرن سبورت بعد ثلاث سنوات من التعب والنجاح حابب أشكر كل اللاعبين والإدارة والعمال وكل شخص ساعد في نجاح منظومه فيوتشر مودرن سبورت، بتمني التوفيق للنادي واللاعبين في مشوارهم القادم .. وإن شاء الله خطوه جديده ليا الفترة القادمه في مشواري الكروي وتحدي جدید الحمد لله".