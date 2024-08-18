شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يختار المحكمة يارا عاطف لإدارة مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام لإدارة مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما فى الدومينيكان، واختارت اللجنة المحكمة الدولية المساعدة المصرية يارا عاطف ضمن قائمة حكام كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما فى الدومينيكان.

وضمت القائمة 38 محكمة ما بين 12 محكمة ساحة و24 مساعدة و2 حكم دعم، وتقام البطولة فى الفترة من 16 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبلين.

من ناحية أخرى، أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مباراة فيلا جوجو الأوغندى والبنك الإثيوبى بدورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها 24 أغسطس الجارى، إلى طاقم تحكيم مصرى بقيادة الحكم الدولى أحمد الغندور.

يضم الطاقم المصرى كلاً من أحمد الغندور حكم ساحة، ويعاونه سامى هلهل وهانى عبد الفتاح مساعدان، ومحمد عادل حكم رابع.

ويحظى التحكيم المصرى بثقة لجنة الحكام بالكاف فى السنوات الأخيرة، كما قدم الحكم المصرى محمود عاشور أداء مميزا فى أولمبياد باريس الأخيرة كحكم لتقنية الفيديو.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن دورى القسم الثاني أ المعروف بإسم دورى المحترفين، سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن دورى القسم الثاني ب سوف يكون من 4 مجموعات فى الموسم المقبل، على أن يتحدد موعد انطلاق هذه المسابقات خلال الساعات المقبلة.