شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن عقوبات الانسحاب من المباراة.. معنوية ومادية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، عقوية انسحاب النادى أو الفريق من مباراة واحدة فى الدورات المجمعة، حيث لن يسمح له باستكمال المسابقة واعتباره منسحبا.كما يتم فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، ومن المحتمل أن تصل إلى 50 ألف جنيه فى حال كانت الدورة المجمعة لتحديد البطل.

وأعلن اتحاد كرة اليد جدول مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد والمقرر انطلاقه 20 سبتمبر المقبل بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى من المرحلة الأولى لقاءات بين كل من، الزمالك مع المعادى، والأهلى مع دلفى، والجزيرة مع سبورتنج، والبنك الأهلى مع هليوبوليس، والقناة مع سموحة، والزهور مع الطيران، وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش.